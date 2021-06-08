Москва, , 10:11 — REGNUM Цены на социально значимые товары в России превысили инфляцию практически в три раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала высказывание замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова о том, что продовольственная инфляция в России в пределах общей инфляции и что «не надо драматизировать ситуацию».

«Уже в марте этого года цены на социально значимые товары выросли в среднем на 16%, то есть превысили инфляцию практически в три раза, — сказала Новикова. — В особенности стоит отметить, что цены растут быстрее всего в регионах с небольшим достатком. То есть население таких регионов большую часть своего заработка тратит на необходимые продукты питания с целью выживания. Таким образом, возникает феномен «ловушки бедности», из которой выбраться в сложившейся ситуации практически невозможно, для этого нужна совершенно другая структура экономики и стратегия развития российской экономики».

Как полагает Новикова, к концу года ситуация будет выглядеть ещё хуже, и поддержка государства будет здесь давать только временный эффект.

«Для того чтобы ситуация в экономике действительно изменилась, нужно обратить особое внимание на развитие и совершенствование внутреннего рынка посредством развития собственного производства без привлечения иностранного капитала абсолютно во все сектора экономики. За иностранный капитал придётся платить, а значит вновь повышать цены, в том числе на категорию социально значимых товаров», — констатировала Новикова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что власти РФ уже не сумели удержать цены на социально значимые товары в рамках инфляции.

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