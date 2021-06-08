Тирасполь, , 10:11 — REGNUM В ходе 164 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили восемь случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 июня сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Третья волна коронавируса в мире идёт на спад — все новости»

Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 49 340 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 47 928 человек. Выздоровевшими за последние сутки врачи признали 17 человек.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1198 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев не зарегистрировано.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 188 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 15 случаев заражения коронавирусом. Список выздоровевших пополнили 63 человека.

Стоит отметить, что в Приднестровье темпы распространения коронавируса идут на спад. Согласно официальным данным, в мае среднесуточное число выявленных носителей SARS-CoV-2 было в 4,3 раза меньше, чем в апреле, и продолжает снижаться в июне.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Хабаровского края намерены вернуть коронавирусные ограничения