Москва, , 10:10 — REGNUM За январь-май 2021 года резко увеличились случаи обнаружений зараженной растительной продукции растительной продукции из Италии, Кении и Нидерландов с фитосанитарными сертификатами, выданными в Литве, Словакии и Латвии, сообщили в Россельхознадзоре.

Отмечается, что состояние цветов, ввозимых из указанных стран, не соответствует требованиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в них выявлены вредные организмы.

В ведомстве предупредили, что если страны не прекратят ввоз в Россию грузов, содержащих вредные организмы, Россельхознадзор введёт временные ограничения на поставки растительной продукции кенийского, итальянского и нидерландского происхождения по документам, выданным НОКЗР Литвы, Словакии, Латвии.

Как сообщало ИА REGNUM, выявление вредителей в плодоовощной продукции, поставляемой из Азербайджана, стало причиной временного запрета на ввоз из этой страны томатов и яблок.

Читайте подробнее: Россельхознадзор объяснил запрет на ввоз томатов и яблок из Азербайджана