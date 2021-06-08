Москва, , 10:10 — REGNUM Замглавы МИД Сергей Рябков отказался подробно говорить о темах встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

«Целый ряд вопросов находится в проактивной стадии проработки и все они закрыты, о результатах говорить, разумеется, не буду — преждевременно», — пояснил Рябков журналистам по итогам встречи с депутатами от «Единой России» в Госдуме.

При этом он уточнил, что МИД как ведомство фокусируется «на тех сюжетах, где хотелось бы надеется, получится обеспечить движение вперед и зафиксировать некий прогресс».

«На первом плане здесь я бы выделил, разумеется, тематику стратегической стабильности — мы не можем дальше держать паузу в этой сфере, нам нужно, наконец, двигаться структурированным, систематическим, регулярным образом в направлении лучшего понимания, что возможно, что невозможно. Срыв вопроса о том, удастся ли сохранить полностью в жизнеспособном виде Договор по открытому небу (ДОН), а произошло то, что мы все знаем, по вине США не настраивает на оптимистический лад, тем не менее мы усилия продолжим», — говорит Рябков.

Предстоит разговор «по всему комплексу двусторонних отношений, региональным делам — везде есть свои сложности, все идет очень непросто», дал оценку Рябков.

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