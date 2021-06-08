Москва, , 10:09 — REGNUM Во второй половине дня 8 июня в столице России ожидаются ливни, грозы и местами — град. Температура воздуха до +24 °C. Об этом 8 июня рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над столицей изменится несущественно и по-прежнему будет формироваться северной периферией циклона. Облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня ливневого характера с грозами, в отдельных районах возможен град», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что температура воздуха в Москве составит + 22… +24 °C, в Московской области — +20… +25 °C.

Кроме этого Леус отметил, что ожидается северо-восточный ветер, при грозах порывистый, который будет дуть со скоростью 3−8 м/с.

При этом он добавил, что атмосферное давление в течение дня почти не изменится и будет составлять 745 мм рт. столба, что немного ниже нормы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что во вторник, 8 июня, в Москве будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха — +24…+26 °C.