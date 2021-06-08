Москва, , 10:08 — REGNUM Взаимодействие России и США находятся на наиболее низкой точке со времён холодной войны. Об этом в ходе «Примаковских чтений» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Взаимодействие двух стран [России и США] находится, пожалуй, на самой низкой точке со времен холодной войны, и понятно, что с этим нужно что-то делать, ведь реальные риски создаются не только для этих двух крупных стран, но и для всего мира», — сказал Ушаков.

По его словам, неурегулированными остаются многие застарелые региональные кризисы, а также по всему миру вспыхивают новые очаги напряжённости: «Особое беспокойство, конечно, вызывает и то, как складываются взаимоотношения по линии Восток — Запад».

Ушаков отметил, что в повестке мероприятия указаны «внешнеполитические, экономические, гуманитарные сюжеты, которые будут определять развитие системы международных отношений на годы вперед».

Помощник российского лидера подчеркнул, что мировая обстановка продолжает осложняться и становится все менее предсказуемой: «Деградирует ‑ и об этом упомянул президент — глобальная система безопасности. В целом нарастает конфликтный потенциал».