Верона, Италия, , 10:08 — REGNUM Главным тренером итальянского футбольного клуба «Верона» стал Эусебио Ди Франческо. Об этом 8 июня сообщается на сайте команды.

Отмечается, что соглашение с 51-летним специалистом рассчитано на два года.

Ранее Ди Франченко работал в таких клубах, как «Кальяри», «Сампдория», «Рома», «Сассуоло», «Лечче», «Пескара» и «Виртус Ланчано». Под его руководством «Рома» дошла до полуфинала Лиги чемпионов в 2018 году.

Предыдущий наставник «Вероны» Иван Юрич покинул клуб по окончании сезона 2020/21, который команда завершила на 10 месте в Серии А с 45 очками.