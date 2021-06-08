Екатеринбург, , 10:13 — REGNUM В Екатеринбурге нашли тело полицейского с предсмертной запиской. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

Записку обнаружили рядом с телом погибшего. «ЧП по личному составу, о котором идет речь, не связано со служебной деятельностью погибшего сотрудника. Об этом он сам написал в записке», — сказал полковник.

По информации журналистов, тело было найдено у гипермаркета «Леруа Мерлен» в юго-восточной части города. В СК начали доследственную проверку по факту инцидента. Свою проверку ведут и в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля 2021 года в Екатеринбурге нашли тело полицейского в гражданской одежде.

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