Барун-Хемчикский район, Тува, , 10:05 — REGNUM Правоохранители в Барун-Хемчикском районе Тувы начали проверку по факту травмирования 14-летнего подростка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, мальчик был госпитализирован 4 июня с открытой черепно-мозговой травмой.

Выяснилось, что он упал с лошади во время несанкционированных соревнований по конным скачкам вблизи села Шекпээр Барун-Хемчикского района. Пострадавший находится под наблюдением врачей.

«Стоит отметить, что указанные соревнования проводились местными жителями в частном порядке без уведомления соответствующих органов», — добавили в министерстве.