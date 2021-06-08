Купертино, США, , 10:07 — REGNUM На конференции WWDC в Купертино (США) американская компания Apple представила новую версию мобильной операционной системы iOS 15.

В новой версии ОС приложение для видеообщения FaceTime получит возможность устранять фоновый шум и размывать фон, а также работать в браузере. Сервис для видеозвонков станет доступен не только обладателям Apple, но и на сторонних ОС, в частности Android и Windows.

В операционной системе изменится логика оповещений, появится функция фильтрации уведомлений и приложений, которая способна будет самостоятельно подстраиваться под привычки пользователя.

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В iOS 15 появится меню истории запросов к личным данным пользователя от сайтов и приложений, там же хранится список всех трекеров, которые когда-либо пытались получить данные пользователя.

Платная версия облачного хранилища будет называться iCloud+, оно будет защищать все онлайн-данные пользователя, шифруя трафик, скрывая почтовый адрес и другую личную информацию.

Кроме того, в новой ОС появилась функция Live Text, позволяющая распознавать текст через камеру или фотографии, однако данная функция пока не будет работать на русском языке.

В приложение Wallet теперь в него можно не только добавлять банковские карты для Apple Pay, но и фотографии документов, в том числе водительские права и бесконтактные ключи для офиса.

Также обновились приложения «Погода» (получило множество анимаций) и «Карты», в них добавились детальные планы городов, ночной режим, навигатор для водителей и другое. В приложении «Здоровье» пользователи могут делиться данными с членами своей семьи. Бета-тестирование новой ОС начнётся в июне, релиз намечен на сентябрь 2021 года.

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