Киев, , 10:10 — REGNUM На Украине не намерены отслеживать контакты представителей власти с олигархами. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью изданию «Новое время».

«Инструментов для обеспечения прозрачности более чем достаточно в современном обществе, это вылезет в публичную сферу и будет иметь политические и юридические последствия. Мы не видим необходимости создавать «большого брата», который будет следить за всеми», — рассказал он.

Малюська отметил, что чиновники, декларируя контакты с олигархами, могут указывать ложные темы разговоров с ними.

«Но из политических и коммуникационных соображений важным будет не столько то, что они полностью отразят суть разговора, сколько сам факт контакта», — добавил он.

Министр юстиции Украины рассказал, что закон об олигархах, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, рассчитан на десять лет. За это время влияние олигархов на государство должно снизиться, но, по мнению Малюськи, от него не удастся избавиться окончательно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент не будет затягивать с принятием законопроекта об олигархах.

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