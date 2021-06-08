Сеул, 8 июня, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Южнокорейский автопроизводитель KIA рассекретил экстерьер и интерьер нового кроссовера Sportage. Снимки с новинкой распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба KIA Новый кроссовер KIA Sportage

Над дизайном новинки работали специалисты компании из Китая, США, Германии и Южной Кореи. Возможно, что таким образом в компании хотели удовлетворить предпочтения клиентов из разных стран.

У нового Sportage чуть измененная радиаторная решетка, которая сливается с оптикой. Детали передней части разделяют дугообразные ДХО. При этом бампер выполнен в лаконичном стиле в противовес высокотехнологичной части над ним.

Отмечается, что новый кроссовер скорее напоминает фастбэк (тип кузова автомобиля с крышей, которая имеет постоянный наклон от передней части салона до задней части). При этом задняя часть модели похожа на новый KIA EV6.

В продаже в Южной Корее новый KIA Sportage пятого поколения появится в июле. Стоимость новинки пока не сообщается.

Ранее компания KIA представила седан Stinger Scorpion Edition. Модель выделяется чёрными кузовными деталями, стильными дисками колёс и чёрными патрубками системы выхлопа. Покупатели смогут выбрать для авто один из трёх цветов: Snow White Pearl, Aurora Black и Ceramic Silver.

Читайте также: Обнародованы дизайнерские изображения нового KIA Sportage