Нью-Йорк, США, 8 июня 2021, 10:04 — REGNUM Расследование кбиератаки на юридический департамент Нью-Йорка начали сотрудники ФБР и разведывательного управления полиции. Об этом 8 июня пишет газета The New York Times.
Издание отмечает, что 7 июня одна из сотрудниц департамента направила федеральному судье Манхэттена просьбу об отсрочке подачи документов из-за «проблем с подключением».
По словам адвоката Кэтрин Уэл, пользователи не могут воспользоваться компьютерной системой юридического отдела. Городские власти отключили сеть после обнаружения угрозы.
Ранее в ФБР заявили, что власти США смогли вернуть $2,3 млн из суммы выкупа, полученного хакерами после кибератаки на компанию Colonial Pipeline.
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