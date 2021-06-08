Вашингтон, , 10:10 — REGNUM Оператор трубопроводов Colonial Pipeline получил обратно часть средств, выплаченных компанией хакерам после кибератаки на её компьютерные системы в начале мая. Миллионы долларов в криптовалюте обнаружило и вернуло министерство юстиции США. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

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«После быстрого обращения Colonial Pipeline в правоохранительные органы […] министерство юстиции обнаружило и вернуло большую часть выкупа, выплаченного оператором Colonial DarkSide после атаки вымогателей в прошлом месяце», — заявила Монако.

Она добавила, что минюст США задействует все свои средства для борьбы с хакерами, которые используют вирусы-вымогатели.

По данным минюста США, следователи изъяли около 64 биткоинов стоимостью примерно $2,3 миллиона из виртуального кошелька —предполагаемые доходы от взлома с целью выкупа, осуществленного «подозреваемой российской преступной группировкой» на Colonial Pipeline, сообщает The Wall Street Journal.

«Вымогатели никогда не увидят этих денег», — заявила журналистам исполняющая обязанности прокурора Северного округа Калифорнии Стефани Хиндс.

Она подчеркнула, что «этот случай демонстрирует решимость разработать методы, позволяющие злоумышленникам не превращать новые способы оплаты в инструменты и вымогательство незаслуженной прибыли».

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Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с работой трубопровода Colonial, который тянется из Техаса на северо-восток США вплоть до штата Нью-Йорк, возникли 7 мая после кибератаки с использованием программы-вымогателя. По сообщению компании Colonial Pipeline, на время были приостановлены все операции, связанные с трубопроводом, также отключены некоторые информационные системы. Власти США объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба.

13 мая агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что компания Colonial Pipeline заплатила выкуп хакерам, организовавшим кибератаку на её компьютерные системы. Сумма составила почти $5 млн в криптовалюте.

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