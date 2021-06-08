Севастополь, , 10:00 — REGNUM Транспортная магистраль с тоннельным проходом будет построена на участке ул. Генерала Петрова — ул. Пожарова в Севастополе. Поручение подготовить документацию для заявки на финансирование строительства магистрали дал 7 июня губернатора Михаил Развожаев, сообщили в пресс-службе правительства.

«Инфраструктурный кредит даёт очень хорошие условия. По лимитам ФЦП до 2025 года все ресурсы у нас распределены и ждать очень долго, поэтому будем пользоваться инструментами, которые предлагает Правительство России», — сказал Развожаев.

Проект транспортной магистрали предусматривает строительство путепровода тоннельного типа от улицы Генерала Петрова до улицы Пожарова, также проект включает реконструкцию участка и устройство кольцевого движения на пересечении улиц Пожарова и Карантинная. Запуск магистрали позволит разгрузить улицы Новороссийская, Адмирала Октябрьского, Площадь Восставших, Капитанская, Владимирского и Карантинная.