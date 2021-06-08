Москва, , 10:03 — REGNUM Международному сообществу следует уже сейчас, хотя коронавирус ещё не побеждён, задуматься об уроках пандемии. Об этом президент России Владимир Путин заявил 8 июня в приветствии участникам форума «Примаковские чтения».

«Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, уже сейчас надо задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций», — подчеркнул Путин в обращении, которое зачитал его помощник Юрий Ушаков.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме Путин также заявил, что беспечно относиться к болезни COVID-19 не стоит. Игнорировать действующие ограничения нельзя, подчеркнул он. Днём позднее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что ряд российских регионов приблизился к победе над новой инфекцией.

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