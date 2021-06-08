Джакарта, , 09:59 — REGNUM Индонезия сотрудничает с Францией в рамках развития индонезийских морских исследований, сообщает Antara.

Французское агентство развития предоставит Индонезии ссуду на сумму $107 млн для морских исследований. Средства пойдут на покупку многоцелевого исследовательского судна и ремонт уже существующих исследовательских кораблей.

В настоящее время шесть исследовательских кораблей нуждаются в ремонте. Укрепление флота исследовательских судов поможет исследованиям в области биоразнообразия.

Как сообщало ИА REGNUM, французский министр по делам моря Анник Жирарден находится с визитом в Индонезии, чтобы укрепить отношения между двумя странами в морском секторе.

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