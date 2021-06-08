Москва, , 09:59 — REGNUM В настоящее время в России выделяются два очевидных фактора влияющих на ускорение инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Воронкова Елена.

«Наиболее верно положение дел в российской экономике отражает прогноз инфляции в РФ на 2021 год Всемирного Банка — 5,5%. Близок к нему по верхней планке и прогноз Банка России, — сказал Воронкова. — В настоящее время выделяются два очевидных внутренних проинфляционных фактора российской экономики. Первый — динамика курса рубля».

По словам экономиста, несмотря на укрепление валютного курса рубля в последнее время, серьезных оснований для дальнейшего роста у национальной валюты пока нет.

«Напротив, соотношение между денежной массой и объемом международных резервов указывает на риски возникновения обратного тренда. Второй значимый фактор — инфляционные ожидания, которые находятся на высоком уровне: по данным мая они составили 11,1%, что превышает значения даже 2020 года (9,1%), — сказала Воронкова. — Сдержать инфляцию может спросовый фактор, который обусловлен падением реальных располагаемых доходов населения, ростом ставок по депозитам. По итогам 2020 года реальные располагаемые доходы населения снизились на 3%, а по итогам I квартала 2021 года на 3,6% (по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет)».

Кроме того, как подчеркнула Воронкова, постепенный рост депозитных ставок наверняка «свяжет» часть доходов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что главный фактор риска, который может разогнать инфляцию в РФ — это внешние шоки, связанные со сделкой ОПЕК+.

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