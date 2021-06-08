Самара, , 10:03 — REGNUM Почти 200 людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых граждан получают уход и помощь в приемных семьях Самарской области. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что Самарская область является одним из первых регионов России, где с 2009 года создают подобные семьи. За этот период уход и помощь получили свыше 700 нуждающихся.

Отмечается, что данная работа идет в рамках реализации областной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

"Основная задача создания приемной семьи для пожилых и инвалидов — восполнить потребности обеих сторон. С одной стороны — семья, которая желает помочь и изменить жизнь другого человека в лучшую сторону, с другой — пожилой гражданин, который хочет достойно встретить старость в комфортных условиях», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в бюджете Самарской области на социальную поддержку инвалидов, пенсионеров и семей с детьми предусмотрено свыше 30 млрд рублей.