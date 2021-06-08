Москва, 8 июня 2021, 09:57 — REGNUM В московском районе Северное Бутово построят новый ледовый дворец на 500 зрительских мест, сообщает 8 июня официальный сайт мэра и правительства Москвы.
Аукцион на аренду земельного участка площадью 2,6 гектара уже объявлен, он находится возле станции метро «Бульвар Дмитрия Донского».
«На земельном участке в районе Северное Бутово победитель торгов сможет создать ледовый дворец и физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью более 13 тысяч квадратных метров», — рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.
Договор с победителем торгов будет заключен на семь лет и четыре месяца. За этот срок объект необходимо ввести в эксплуатацию. В дальнейшем здание будет передано в собственность инвестора.