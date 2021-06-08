Тбилиси, , 10:00 — REGNUM Члены партии «За Грузию», основанной бывшим премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, обратились в генпрокуратуру и Службу государственной безопасности с требованием проверить высказывания председателя партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе о якобы готовившемся государственном перевороте.

Лидер «Мечты» 4 июня на телеканале «Рустави 2» заявил, что 17 февраля ему некие источники сообщили, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили якобы готовит переворот в течение следующих двух — трёх дней с привлечением верных ему людей в полиции и минобороны. В тот же день Гахария, который был тогда премьер-министром страны, призвал отложить на два — три дня запланированный арест лидера основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелии, добавил Кобахидзе.

Он отметил, что такое совпадение выглядит «подозрительно». Члены партии «За Грузию» потребовали проверить это заявление.

«В нём есть признаки возможного тяжкого преступления. Оставление этого факта без ответа нанесёт большой ущерб интересам государства, непоправимый ущерб репутации полиции и сил обороны, внутренней безопасности государства и международному имиджу страны», — говорится в заявлении.

Напомним, 18 февраля Гахария ушёл с поста премьер-министра, заявив, что он не согласен с арестом Мелии. 22 февраля на эту должность назначили Ираклия Гарибашвили, а на следующих день лидера ЕНД задержали и поместили под арест. После того, как Мелия согласился, чтобы за него внёс залог Евросоюз, оппозиционера 10 мая выпустили из-под ареста.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывшего премьер-министра Грузии обвинили в «измене государству»