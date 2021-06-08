Ростов-на-Дону, , 09:57 — REGNUM Ростовский суд продлил арест главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко и ещё одного фигуранта уголовного дела о мошенничестве и организации преступного сообщества Ивана Ситько. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

«Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону продлён срок содержания под стражей обвиняемому Борзенко В.И. <…> на два месяца до 11 августа 2021 года включительно», — сказано в сообщении.

На такой же срок продлён арест Ивана Ситько.

ИА REGNUM напоминает, что Борзенко — бессменный на протяжении 27 лет глава Аксайского района — арестован утром 12 апреля 2021 года в одном из санаториев Кисловодска. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, отмывании денег и организации преступного сообщества, которое занималось земельными махинациями более 20 лет. По делу были задержаны ещё трое предполагаемых участников банды.

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