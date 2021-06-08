Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 11:36 — REGNUM Скандальный блогер Андрей Петров отправился вместе с друзьями в Новый Уренгой. Об этом он сообщил в историях своего Instagram-аккаунта.

Петров опубликовал ролик, в котором называет Новый Уренгой «худшим городом в России». Высказывание блогера оскорбило местных жителей — они предлагают различные варианты расправы над ним. Для безопасности Петрова в аэропорту его встретили сотрудники силовых структур.

«Гнать его поганой метлой, этого полупокера! Его сюда никто не приглашал!!!» — поделилась своим мнением Людмила Сидоренкова в социальной сети «ВКонтакте».

"Очень надеюсь, что местные парни разукрасят ему табло», — пишет «ВКонтакте» Владимир Иовлев.

«А вообще скоро мошкара появится. К дереву его привязать на сутки и всё», — предложил пользователь Instagram laser_nur.

«Люди, прекратите вести себя как животные. Ваши комментарии — просто дикость», —призвал пользователь «ВКонтакте» Minolium Hood

Ранее музыкальные продюсеры Максим Фадеев и Иосиф Пригожин раскритиковали Андрея Петрова за оскорбительные высказывания относительно трагедии в Казани. Блогер пожаловался на травлю в социальных сетях, из-за которой у него появились суицидальные мысли.

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