Варшава, , 09:54 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши провело конгресс по психическому здоровью 7 июня в Варшаве. В нем приняли участие врачи и ученые в области психиатрии из разных регионов республики. Об этом сообщает Polskie Radio.

Участники мероприятия приняли декларацию по его итогам. В документе закреплены основные тезисы, выводы и предложения участников Конгресса.

По словам пресс-секретаря польского минздрава Дороты Ольчик, центральным тезисом мероприятия стала необходимость создания центров психического здоровья в каждом повете (районе) республики.

«На данный момент в пилотном режиме были запущены 33 поветовых центра психического здоровья. Еще в этом году появятся новые такие учреждения. В рамках конгресса мы пришли к выводу, что в будущем необходимо такие центры создать по всей Польше», — сообщила журналистам Ольчик.