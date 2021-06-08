Санкт-Петербург, , 09:53 — REGNUM В России ЕГЭ проходит спокойно и без форс-мажорных ситуаций и скандалов. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Пока он [ЕГЭ] проходит спокойно, получаем немногочисленные звонки с различных субъектов, каждый звонок отрабатываем. Нет каких-то форс-мажорных ситуаций, скандальных тоже не зафиксировано», — сказал Музаев.

По его словам, в процессе первого экзамена в пунктах проведения было выявлено 93 нарушителя: «К сожалению, это шпаргалки, телефоны, камеры и микронаушники, которые пытаются использовать. История стара как мир».