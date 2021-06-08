Ньон, Швейцария, , 09:52 — REGNUM Если сборная Украины по футболу выйдет в четвертьфинал чемпионата Европы, который пройдёт в Санкт-Петербурге, то сетка плей-офф меняться не будет. Об этом сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Это гипотетическая ситуация, но изменения в календаре не планируются», — заявили в организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, УЕФА согласовал форму сборной Украины, на которой изображена её территория вместе с российским Крымом, а также написан лозунг украинских националистов.

Сборная Украины может сыграть в четвертьфинале Евро-2020, который пройдёт 2 июля в Санкт-Петербурге, если займёт третье место в группе С, а затем в 1/8 финала обыграет победителя группы F.

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