Москва, , 09:49 — REGNUM К словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что российская экономика стала менее уязвимой к внешним колебаниям стоит относиться с осторожностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил ассистент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Козлов.

«В целом, российская экономика находится на этапе восстановления и возврата к допандемийным показателям. При этом не стоит забывать, что пандемия нас застала в рецессии и отсутствии ясных перспектив, за счет чего может быть совершен переход к устойчивому экономическому росту, — сказал Козлов. — Однако, стоит с определенной осторожностью отнестись к тезису о снижении уязвимости российской экономики к внешним колебаниям. Такое снижение может быть вызвано ростом экономической активности внутри страны темами, опережающим внешнеторговые операции. Однако, пока нет такого устойчивого тренда и ряд показателей констатирует нашу зависимость от мировой экономики. Например, в I квартале 2021 года импорт вырос на 17,2%, а индекс промышленного производства снизился на 1,3% в отношении к I кварталу 2020 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Решетников заявил, что показатель роста российского ВВП за май 2021 года может быть аномально высоким.

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