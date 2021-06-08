Ярославль, 8 июня, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В ночь на 8 июня в Ярославском районе Ярославской области сгорело два дачных дома, еще несколько строений повреждены. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главное управление МЧС по Ярославской области.

Пожар в доме

Пожар произошел в садоводческом товариществе «Лазурный», которое находится рядом с посёлком Дубки Ярославского района. Полностью сгорело 2 дачных дома.

«Звонок поступил в 23.39 7 июня. Когда приехали на место, горело два дома, была угроза перехода на соседние участки. Пожар потушили в 2.05. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. По итогу — два дома уничтожены, также сгорела беседка. Поврежден водосток на одном из соседних домов», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Общая площадь сгоревшего имущества составила 41 квадратный метр. Тушением пожара занимались 3 единицы техники и 13 человек личного состава. Причины возгорания устанавливаются.