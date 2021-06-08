Сеул, , 09:50 — REGNUM В апреле 2021 года профицит текущего платёжного баланса Южной Кореи составил $1,91 млрд, что на $5,91 млрд меньше, чем в мае текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, профицит платёжного баланса фиксируется в стране на протяжении 12 месяцев подряд.

Профицит товарного баланса Южной Кореи составил $4,56 млрд, что на $3,36 млрд меньше, чем в предыдущем месяце. Экспорт товаров из страны вырос на 46,9%, до $52,17 млрд, а импорт — на 36,7%, до $47,61 млрд. Профицит в сфере услуг составил $10 млн, однако дефицит сфере туризма вырос до $610 млн.

Платежный баланс — это таблица соответствия внешних доходов и расходов, в которой зафиксированы все валютные поступления, полученные данной страной от других государств, а также все средства, выплаченные страной другим странам в течение определенного периода.