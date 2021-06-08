Вашингтон, , 10:15 — REGNUM Рудольф Джулиани, в 2019 году — советник 45-го президента США Дональда Трампа, уговаривал украинское руководство расследовать вмешательство этой страны в американские выборы. Это якобы подтверждает запись разговора Джулиани с бывшим помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком, частично опубликованная телеканалом CNN.

На сайте телеканала приведена часть беседы Джулиани и Ермака, датируемая 2019 годом и ранее неизвестная общественности. В ней Джулиани указал Ермаку, что во время выборов президента США в 2016 году на Украине наблюдалась «определенная деятельность», и вовлечены в неё были «украинские официальные лица».

По его словам, этих людей представители посольства США в Киеве и другие американские чиновники просили найти сведения, компрометирующие Трампа и главу его избирательного штаба Пола Манафорта. В разговоре Джулиани назвал своим источником «надежного следователя».

Джулиани, отмечает CNN, просил о расследовании против нынешнего президента США Джо Байдена. В 2016 году он был соперником Трампа и проиграл на выборах.

Советник Трампа настаивал, чтобы Зеленский назначил для расследований «честного прокурора», и подчёркивал, что «кому-то на Украине следует взяться за это всерьёз». Джулиани также обещал поговорить с Трампом, чтобы прояснить непонимание между Украиной и США ради улучшения отношений двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в США разгорелся скандал вокруг предположений, что Трамп в телефонном разговоре требовал от Зеленского помочь ему переизбраться на пост президента США в 2020 году.

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