Москва, , 09:49 — REGNUM Наибольшее количество преступлений, которые происходят в состоянии алкогольного опьянения, зафиксировано в Санкт-Петербурге, Москве и Челябинске. Это 8 июня стало известно из исследования специалистов компании Delta Системы безопасности, результаты которого приводит РИА Новости.

«Проанализировали более 100 тысяч тревожных вызовов за 2019, 2020 и 2021 года и увидели закономерность, что ежегодно число правонарушений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, — растет, а лидирует по количеству правонарушений данного типа неизменно Санкт-Петербург», — заявили в компании.

Также указывается, что рост числа «пьяных преступлений» в культурной столице РФ в минувшем году составил 23% по сравнению с 2019 годом, при этом за пять месяцев текущего года в Санкт-Петербурге число такого рода преступлений составляет 20% от их общего количества.

При этом на втором месте данного рейтинга находятся одновременно Москва и Челябинск, однако в столице Росси рост числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, по сравнению с 2019 годом составил 26%, в то время как в Челябинске — 2%.

По мнению экспертов, такой рост в Москве, вероятнее всего, связан с длительным связанным с пандемией карантином и общей неопределенностью из-за этого ситуации для жителей столицы и «поэтому в состоянии опьянения многие были готовы к совершенно «неожиданным» приключениям».

Кроме того, уточняется, что на третьем месте в данном рейтинге — Самара, на четвертом — Нижний Новгород и на пятом — Казань. При этом наиболее «трезвыми» в этом смысле городами стали Смоленск, Уфа, Калуга, Тамбов и Курган.

Помимо того, из исследования следует, что характер «пьяных преступлений» практически не изменился. Наиболее часто это дебош и открытые конфликты — 47% от общего количества в 2019 году и 48% — в 2020 году. На втором месте кражи и их попытки (20−21%), на третьем месте — нарушение общественного порядка (13%-15%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Туве уровень преступности за первые пять месяцев 2021 года вырос на четверть.