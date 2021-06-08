Лондон, , 09:49 — REGNUM Читатели британского издания The Mirror скептически отнеслись к версии о якобы причастности «русской разведки» к инциденту с пьяными английскими военными в поезде у границы Эстонии, которую выдвинул эксперт Брюс Джонс из издательства Jane's. Об этом они написали в комментариях к статье на портале британской газеты.

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«Ну конечно же, это были сотрудники ФСБ, которые насильно вливали в рот английским военнослужащим водку и заставляли их вести себя как свиньи», — написал один из читателей.

Другой читатель из России искренне недоумевает: «Я действительно не понимаю. Британские солдаты напились, эстонские полицейские сняли их с поезда, и во всем виноваты русские. Хм, что-то здесь меня смущает. Мы сразу снимаем подозрение с Путина, он не пьет, а потому не мог придумать такого. ФСБ тоже не подходит, они не смогут найти Эстонию на карте, это слишком маленькая страна».

По его словам, «остаётся только одна дикая и нелепая версия, возможно, британские военные напились добровольно, потому что им было весело и хорошо. Да, согласен, слишком нелепая версия».

"Чтобы британские солдаты пили? Да никогда!» — пишет с сарказмом Death of a Nation.

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«Дело рук Петрова и Боширова?» — предположил Alex Fok.

«Да, это были русские. Агенты 006 и 008 — Петров и Боширов. Пришло время ввести санкции», — иронизирует другой читатель.

«Вообще-то, агенты Путина напоили английских военных, а затем другие русские агенты высадили их из поезда. Это секретная операция, откуда Лондон узнал о ней?» — усмехается SergMik.

«Если солдаты пили водку, то в этом определенно виноваты русские. Однако, даже если солдаты напились виски, очевидно, что русские виноваты всегда, везде и во всём», — с сожалением пишет читатель британской газеты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудникам полиции Эстонии за нарушение общественного порядка пришлось высадить из поезда шестерых британских военнослужащих. Инцидент произошёл в городе Йыгева неподалёку от границы с Россией.

На шумное поведение солдат НАТО пожаловались пассажиры поезда. Они заявили, что военнослужащие находились в состоянии алкогольного опьянения, громко разговаривали и вели себя агрессивно. В результате дебоширов задержали и передали военной полиции Североатлантического альянса. Теперь их ждёт дисциплинарное взыскание. Министерство обороны Великобритании уже начало расследование инцидента.