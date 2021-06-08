Париж, , 09:17 — REGNUM Польская теннисистка Ига Свёнтек 7 июня вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции-2021 (турнир «Большого шлема»). Об этом сообщает Polskie Radio.

Свёнтек удалось выйти в следующий этап благодаря победе в игре 1/8 финала турнира над украинской теннисисткой Мартой Костюк в двух сетах 6:3 и 6:4.

Ранее польская спортсменка обыграла эстонскую теннисистку Аннет Контавейт в двух сетах 7:6 и 6:0. Встреча состоялась 6 июня в Париже.

В матче за выход в полуфинал Ига Свёнтек сыграет с представительницей Греции Марией Саккари 9 июня в Париже. Это будет первая встреча для этих теннисисток. Букмекеры оценивают шансы на победу каждой спортсменки как равные.