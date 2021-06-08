Ленинский район, Крым, , 09:15 — REGNUM В селе Приозерное Ленинского района Республики Крым подтоплено 18 придомовых территорий — причиной стал сильный ливень 7 июня, который привёл к переливу воды через дамбу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В связи с переливом воды через дамбу в с. Приозерное произошло подтопление 18 придомовых территорий и домовладений, в которых проживает 35 человек, из них 10 детей. На базе гостиницы «Полет» в пгт. Багерово был развернут пункт временного размещения, в котором находятся четыре человека, из них трое детей», — уточнили в МЧС.

Также вечером 7 июня ливень подтопил участок автодороги «Таврида» в районе села Приозерное, однако уже к 18:30 вода с участка автомобильной трассы ушла, движение было возобновлено в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МЧС распространило штормовое предупреждение о сильных ливнях в Крыму.