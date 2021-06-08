Пусан, Южная Корея, , 09:19 — REGNUM 8 июня в южнокорейском Пусане состоялось 24-е заседание совместного комитета Южной Кореи и Великобритании по вопросам сотрудничества в оборонной промышленности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

По их словам, южнокорейскую делегацию возглавил замглавы Управления программ оборонных закупок Со Хён Чжин, а британскую — глава департамента по защите и безопасности торговли Марк Голдсак.

Представители двух стран обсудили ряд тем, включая опыт эксплуатации систем вооружения, план закупок, совместные исследования и разработки.

Известно, что во встречи также приняли участие представители шести компаний из двух стран. Отметим, что Южная Корея и Великобритания проводят такие встречи с момента подписания в 1993 году меморандума о взаимопонимании.