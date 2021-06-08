Москва, , 09:12 — REGNUM Первым российским кораблем, построенным полностью по концепции «стелс», станет новейший корвет проекта 20 386 «Меркурий». Об этом 8 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника в судостроительной отрасли.

Отмечается, что до этого момента при строительстве российских кораблей были использованы отдельные элементы «стелс"-технологий и в том числе — радиопоглощающее покрытие, однако в полной мере концепция малозаметного корабля еще не реализовывалась.

«Корвет «Меркурий» станет первым кораблем ВМФ, получившим радиопоглощающее покрытие по всей площади внешней надводной конструкции. По предварительным оценкам, стометровый корабль будет отражать радиосигнал как небольшая лодка», — заявил один из источников.

Также указывается, что для применения концепции «стелс» надстройки корабля будут иметь особую форму — число выступающих элементов и щелей на них будет сведено к минимальному, а также будут использованы различные композиционные материалы и специальные краски.

Кроме этого, отмечается, что второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что должны быть проведены специальные испытания эффективности «стелс"-технологий нового российского корвета.

При этом, как уточнили источники, в настоящее время корпус «Меркурия» полностью построен и формируются надстройки нового корабля.

Отметим, корвет проекта 20 386 «Меркурий» является кораблем нового поколения и на нем будет реализован модульный принцип вооружения, а также возможность базирования беспилотников. Корабль планируется передать военному флоту в 2022 году.