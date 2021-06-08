Саяногорск, Хакасия, , 09:11 — REGNUM В Хакасии возбуждено уголовное дело по факту травмирования 40-летней жительницы Саяногорск металлической конструкцией на футбольном матче. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, 5 июня на местном стадионе шёл турнир по футболу среди юношей.

«Во время игры, в результате порыва ветра на одну из болельщиц упала металлическая конструкция, расположенная на территории, прилегающей к футбольному полю, предназначенная для видеофиксации турнира», — отметили в управлении.

Пострадавшая с травмами различной степени тяжести была госпитализирована. Уголовное дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».