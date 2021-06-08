Нью-Дели, 8 июня 2021, 09:14 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки выявили 86,4 тыс. носителей SARS-CoV-2. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения.
Следите за развитием событий в трансляции: «Третья волна коронавируса в мире идёт на спад — все новости»
В сообщении индийского минздрава отмечается, что впервые за 61 день наблюдений суточный прирост заразившихся коронавирусом в Индии составил менее 100 тыс. человек. По мнению индийских врачей, ежесуточный прирост, который не превышает 200 тыс. случаев, говорит о спаде второй волны коронавируса в стране.
Общее число выявленных носителей коронавируса в стране стало составлять 28,99 млн. Также сообщается, что за время пандемии в Индии от COVID-19 скончались свыше 351 тыс. человек.
На данный момент в Индии свыше 27,3 млн человек вылечились от нового заболевания.
Напомним, Институт сыворотки Индии ранее получил разрешение на выпуск российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».
Читайте также: В Камбодже выявили индийский штамм коронавируса