Лос-Анджелес, США, , 09:10 — REGNUM Том Хиддлстон заявил, что в будущем сериале Marvel «Локи» зрителям объяснят, почему его персонаж носит шлем с рогами. Об этом 8 июня сообщает портал Comicbook.

«Люди хотели знать о рогах. Я помню это, — сказал Хиддлстон, — почему он их носит? Это формальность или они что-то вроде продолжения какого-то эмоционального намерения? Был ли он особенно злобным в те времена?». В итоге актёр отметил, что «со временем все станет ясно».

Напомним, ранее Marvel выпустила трейлеры сериала «Локи» со сценами, в которых главный герой будущего шоу вновь был показан с рогатым шлемом на голове. Первый эпизод потоковый сервис Disney Plus покажет завтра, 9 июня 2021 года.

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