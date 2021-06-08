Джакарта, , 09:06 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в индонезийской провинции Северный Сулавеси, сообщает CNN Indonesia.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметили, что землетрясение произошло 8 июня в 12:00 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился на суше, в 26 км от округа Болаанг-Монгондоу.

Жителей Индонезии призвали остерегаться подземных толчков.

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