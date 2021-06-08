8 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Известие об итогах участия делегации Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко в Петербургском международном экономическом форуме сети встретили с известной долей иронии: поездки чиновников обходятся всё дороже, а результатов после заключения соглашений и контрактов — не видно.

Светлана Шаповалова, , 10:10 — REGNUM Несколько дней в Санкт-Петербурге шло статусное международное мероприятие — XXIV Петербургский международный экономический форум. Власти Алтайского края традиционно заявили о его успешности для развития региона. Но общественность усилия не оценила.

ПМЭФ-2021 Дарья Драй © ИА REGNUM

Это касалось, к примеру, подписания меморандума о взаимодействии в рамках федерального проекта «Чистый воздух» сРосприроднадзором.

«Меморандум подписан с Росприроднадзором. Только я, знаешь ли, не понял: ты, значится, им наобещал «развитие электротранспорта, обновление общественного транспорта, озеленение, охрану и защиту лесов, развитие газораспределительной системы, содействие в газификации домовладений», а Росприроднадзор нам что, окромя меморандума? Деньжат-то хоть подкинут?» — иронизирует, обращаясь к алтайскому губернатору Виктору Томенко, автор телеграм-канала «ЗамТоменко».

Также власти Алтайского края информировали о заключении ряда соглашений. В частности, отмечалось, что край теперь будет сотрудничать со всеми регионами Сибири в рамках реализации комплексного инвестиционного проекта по развитию внутреннего и въездного туризма. Также чиновники договорились о реализации инвестиционного проекта по строительству горнолыжного комплекса на «Бирюзовой Катуни» и строительстве современного отеля, клиники в «Белокурихе горной».

Делегация Алтайского края примет на Петербургском международном экономическом форуме Altairegion22.ru

"Что до включения Алтайского края в какой-нибудь комплексный туристический проект — это каждый губернатор у нас так просто своим долгом считает. Не съездил, не включил — считай, жизнь зря прожил. Вот и ты в этой графе отметился. Молодец! Будем тепереча внутренний туризм развивать. Завезем москвичей в наши деревни на копку картошки.

И надо постараться, чтоб туристы у нас исключительно экологически чистые районы посещали (ну те, где никакого производства нету, и которые на самом отшибе находятся): типа Усть-Пристани,Чарыша, Михайловского,Локтевского. Там местами даже автобусы не ходят: так что хочешь — не хочешь, а путевку туристы отбудут по полной. Связь тоже не везде берет — так что шибко не пожалуешься никуда.

Ну, а из медицины — подорожник да мать-и-мачеха, опять же ромашки уже цветут. В общем, самый что ни на есть экологический туризм. На наши-то санатории денег только у москвичей да заморских гостей хватит. Там жецены выше, чем на море! У нас же дешевле в Турцию с семьей слетать, чем в «Белокурихе» отдохнуть. Так что для развития внутреннего туризма реально только деревни наши и пригодные», — продолжает «ЗамТоменко».

»А съездить отдохнуть в Тайланд, Эмираты, Вьетнам будет гораздо дешевле и комфортней однако», — констатирует читатель ИА «Банкфакс».

«О каком развитии туризма можно говорить с такими ценами на авиасообщение из аэропорта Барнаула? В принципе, провал рынка и смежных услуг… Респект власти Республики Алтай, они смогли добиться субсидируемых полетов», — отмечает Т.

«Снег из Куршавелябудут привозить?» — вопрошает другой участник дискуссии.

«Во-первых, хватит загаживать горный Алтай с этим массовым туризмом. И во-вторых — хватит плодить жульнические инвестиционные проекты, бессмысленные и экономически вредные. Действительно, пора бы вспомнить про Рубцовск и отечественное тракторостроение. Это нужно», — пишет читатель под псевдонимом «Вредный».

Помимо этого, Алтай подписал соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с такими регионами, как Северная Осетия— Алания и Рязанская область. Здесь тоже не обошлось без вопросов.

«Прям окно в Европу прорубил, можно сказать. О сотрудничестве договорился с Северной Осетией, Рязанской областью и прочими — ну правильно, мы-то по уровню жизни с этой Осетией, считай, на одной планке стоим —голь перекатная называется», — отметил «ЗамТоменко».

Правительство Алтайского края заключило соглашение с Республикой Северная Осетия — Алания о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве Altairegion22.ru

На этом фоне весьма любопытно было узнать о том, сколько чиновникам пришлось потратить на участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме. Обращаясь к губернатору, автор канала пишет:

«Узнал я намедни, что форум этот для тебя не бесплатный был. И нынче он безбожно подорожал по сравнению с доковидными временами. Ежели, к примеру, на прошлом форуме, в 2019 году, участие пакетом «Стандарт» стоило350 тыс. рублей, а «Премиум» — 410тыс. рублей (Ты у нас, Петрович, понятно, по «Стандарту» не пойдешь), то нынче за вход аж 840тыс. придется выложить. А ежели хочешь в «красную зону» попасть и живьем президента нашего увидеть — 960тыс. рублей — как с куста!».

В завершении «ЗамТоменко» дал алтайскому губернатору совет: лучше инвесторов в Алтайский край привозить, а не тратить попусту деньги на форумы:

«Не езди ты больше на форумы эти проклятые — разоренье же одно. А захочешь с кем договориться, так зови его к нам. Мы тут встретим: банька, шашлыки, настоечка, речка, рыбалка и прочее. И дешево, Петрович, и неформально, и эффективно. И предусмотрительно, между прочим. Ежели и опорафинишься в чем, так никто и знать не будет.Здесь ведь тебе не Питер».

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