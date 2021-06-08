Оренбургский район, Оренбургская область, , 09:04 — REGNUM В поселке Южный Урал Оренбургского района Оренбургской области продолжаются сероводородные атаки. По данным, опубликованным на сайте экологической службы, 7 июня передвижные экопосты зафиксировали превышение ПДК по сероводороду в 1,9 и 6,1 раза.

После многочисленных жалоб от жителей на запах канализации в Южном Урале экологи выехали в поселок и сделали замеры. Результаты вновь оказались зашкаливающим. Зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 4,1 раза, 2,9 раза, 17,7 раза и 5,8 раза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в поселке Южный Урал, который находится недалеко от Оренбурга, сложилась критическая ситуация из-за запаха, распространяющего с иловых полей.

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