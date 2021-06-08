Уфа, , 09:06 — REGNUM Мужчина погиб в результате пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что ночью 8 июня спасатели Илишевского района получили сообщение о пожаре в жилом частном доме в селе Верхнеяркеево. По тревоге были подняты семь человек на трех единицах техники.

Прибыв на место происшествия, огнеборцы установили, что горят стены и крыша дома. Огонь прошелся по площади 120 кв. метров. Пожарные оперативно справились с огнем.

Отмечается, что из дома самостоятельно эвакуировались три человека, включая двух детей. Медицинская помощь им не понадобилась. Сейчас они находятся у родственников.

Сообщается, что в ходе борьбы с огнем спасатели обнаружили тело мужчины 1985 года рождения.

«По предварительным данным, очаг пожара находился в помещении веранды, где и был обнаружен погибший мужчина», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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