Варшава, , 09:03 — REGNUM 7 июня в Польшу было доставлено еще 2,1 млн доз вакцины от COVID-19 компании Pfizer. Об этом сообщил председатель правительственного агентства стратегических резервов Польши Михал Кучмеровский на странице в соцсети Twitter.

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«7 июня мы получили еще 2,1 млн доз вакцинцы Pfizer. Ожидается, что во вторник, 8 июня, в Польшу поступит 180 тысяч доз вакцины Johnson&Johnson. А производитель AstraZeneca сообщил, что поставит 250 тысяч доз вакцины в Польшу в ближайший четверг — 10 июня. В субботу производитель вакцины Moderna поставит 250 тысяч доз в Польшу, завершая таким образом эту неделю поставок», — отметил он.

Чиновник также напомнил, что по состоянию на 7 июня в Польше сделано уже более 22 млн прививок от COVID-19, а полностью вакцинировано более 8 млн 200 тысяч человек. С 7 июня препаратом Pfizer могут быть привиты и дети в возрасте от 12 до 15 лет. Национальная программа вакцинации населения республики предусматривает, что все желающие должны быть привиты до конца августа текущего года.