Красноярск, , 09:03 — REGNUM Сброс воды на Красноярской ГЭС останется на уровне 7000 кубометров в секунду. Об этом сегодня, 8 июня, сообщил глава региона Александр Усс.

«Ещё несколько часов назад планировалось увеличивать водосброс до 7500 кубометров в секунду с 9 июня. На данный момент прогноз скорректирован. Енисейское бассейновое управление согласовало сохранение нынешнего режима работы (7000) до 11 июня. Это означает, что приток воды в водохранилища стабилизируется и паводок может пройти раньше. В любом случае призываю не расслабляться. Будем следить за развитием ситуации», — написал губернатор в своём Instagram.

Напомним, что накануне, 7 июня, сообщалось, что с 9 июня на Красноярской ГЭС увеличат сбросы воды — до 7500 м3/сек, а в течение недели будет принято решение об увеличении объёмов до максимального уровня в 8000 куб метров/сек.

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