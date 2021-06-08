8 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Цинь Шихуан, , 10:09 — REGNUM По данным японского телеканала Asahi TV, бухгалтер Олимпийского комитета Японии Ясуси Мория утром 7 июня погиб на станции метро в токийском районе Синагава. В полиции предварительно сделали вывод, что это было самоубийство.

Олимпиада в Токио Иван Шилов © ИА REGNUM

Китайские пользователи не смогли обойти стороной столь резонансное событие, особенно учитывая близость летней Олимпиады, которая должна пройти в японской столице с 23 июля по 8 августа текущего года, а также напряженные отношения между Китаем и Японией.

Пользователи уверены, что если происходят такие загадочные смерти статусных бухгалтеров, да еще и связанные с самоубийствами, то дело однозначно нечисто.

«Олимпийские игры в Токио — самые печальные Олимпийские игры в истории, они сами уже не выдерживают», — заявил пользователь «Толстая панда».

«Олимпийские игры не могут быть проведены, и долги, привлеченные для Олимпийских игр, не могут быть возвращены. Долговой кризис грозит крахом финансовой системы Японии. Соединенные Штаты взяли на себя ведущую роль в выявлении эпидемии в Японии, что свидетельствует о том, что Соединенные Штаты готовы покупать японские активы после финансового краха Японии», — предположил «Одним выстрелом двоих».

«Бухгалтерский учет в основном ведется наиболее доверенными подчиненными начальника, поэтому бухгалтеры могут легко знать экономические секреты начальника», — намекнул на возможные причины трагедии «Китайская весна».

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«А разве японские черти ни кончают с собой через специальные ритуальные вещи? Почему именно в метро?» — недоверчиво спросил «Доктор Мо».

«Глава бухгалтерии покончил жизнь самоубийством? Хм… Он расплатился по счетам, которые нельзя свести?» — сострил Contrail.

«История о самоубийстве бухгалтера состоит в том, установит ли расследование, что большая сумма денег ушла неизвестным лицам», — заявил Чжао Сюань.

Некоторые пользователи припомнили японцам их намерение слить в океан ядерные отходы с АЭС «Фукусима» и с сожалением заявили, что есть намного более изящный способ свести счеты с жизнью — через потребление зараженной воды.

В большинстве своем пользователи уверены, что произошедшее является плохим знаком для Олимпиады, которая и так многое на себе перенесла, ведь она изначально должна была состояться еще в 2020 году, но была перенесена на год из-за пандемии.