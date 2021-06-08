Киев, , 09:05 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 1602 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным пресс-службы, в стране были госпитализированы 483 человека, 118 пациентов скончались от COVID-19.

Наибольшее число заражений выявили в Киеве и в Запорожской области — 700 и 92 случая соответственно.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 2 216 654 случая заражения коронавирусом, скончались 51 333 пациента, болевшие COVID-19.

Напомним, сутками ранее на Украине подтвердили 535 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 33 человека скончались от последствий, вызванных заболеванием.

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