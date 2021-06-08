Ульяновск, , 09:00 — REGNUM На шестикилометровом участке подъездной дороге к Ульяновску от федеральной трассы вводится временное ограничение движения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

В ведомстве отмечают, что с 9 июня из-за ремонтных работ с 199-го по 205-й км подъездной автодороги к Ульяновску от трассы М-5 «Урал» вводится временное ограничение. Оно касается въезда и выезда со стороны улицы Хваткова в Ульяновске и АЗС.

В управлении уточняют, что ограничение планируется снять 9 августа и приносят извинения за доставленные неудобства.

Всего в Ульяновской области капитально отремонтируют в 2021 году около 30 км федеральных трасс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области дорога Ульяновск — Димитровград — Самара стала частью трассы Р-241. Данный участок был передан из региональной собственности в федеральную, увеличившись на 117 км и достигнув 163 км.