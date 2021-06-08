Тбилиси, , 09:06 — REGNUM Комендантский час в Грузии могут отменить до конца текущего месяца. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 7 июня заявила министр экономики страны Натия Турнава на брифинге.

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Глава минэкономики отметила, что это решение будет зависеть от того, как будет меняться эпидемиологическая ситуация в стане после открытия с 1 июня сухопутной границы для иностранных туристов.

«Если открытие сухопутных границ не ухудшит эпидемиологическую ситуацию в Грузии, можно будет полностью отменить ограничение на передвижение в ночное время суток», — сказала Турнава.

Напомним, комендантский час в Грузии ввели с ноября 2020 года. Долгое время он длился с 21:00 до 05:00. В мае перенесли начало комендантского часа на 23:00, а с 1 июня он стал заканчиваться в 04:00.

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