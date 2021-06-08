Вашингтон, 8 июня, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В ходе состоявшейся 7 июня в Вашингтоне встречи генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден обсудили отношения с Россией. Об этом 8 июня рассказал журналистам генсек НАТО по итогам переговоров.

NATO Джо Байден и Йенс Столтенберг

«Мы обсудили широкий спектр вопросов: Россию, Китай, международный терроризм, киберугрозы, изменение климата», — сказал он.

Также Столтенберг отметил, что во время переговоров стороны пришли к выводу, что необходимо вести двойственную политику в отношении России: «внешняя защита и диалог».

Кроме того, генсек НАТО приветствовал решение американского лидера до переговоров с президентом России Владимиром Путиным провести встречу с лидерами стран — членов альянса.

«Диалог с Россией — это не признак слабости. Мы сильны, мы едины. Мы должны говорить с Россией. Даже если мы не верим в лучшие отношения с Россией, нам нужно разобраться со сложными отношениями», — также отметил он.

«Контроль над вооружениями, прозрачность, снижение рисков — все эти вопросы важны», — добавил генеральный секретарь НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве России в США заявили, что международные военные учения Arctic Challenge Exercise, проходящие в Финляндии, Швеции и Норвегии при участии США, Канады, Швейцарии и стран НАТО, являются провокационными и противоречат мирному развитию Арктического региона.